Кива: окончательный крах Украины — это теперь только вопрос времени

Вопрос окончательного краха Украины — это только вопрос времени, сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По его словам, украинские войска за две недели вымотались, понесли огромные потери, у них заканчиваются боекомплекты, а в стране начинается голод.

ВСУ за две недели непрерывных боев вымотаны и понесли огромные потери. Боекомплекты ко всем видам вооружения заканчиваются, и брать их негде — склады уничтожены. <...> В Украине начинается тотальный голод, и вопрос окончательного краха страны — это вопрос только теперь времени, — написал он.

Парламентарий также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать свои «воззвания».

Ранее Кива назвал Зеленского предателем и военным преступником, который «продолжает подталкивать гражданских людей к смерти, топя Украину в крови». По его словам, Зеленского «необходимо физически устранить, чтобы сохранить жизни людей на Украине».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.