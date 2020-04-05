Китай передал Эстонии три миллиона масок

https://static.news.ru/photo/390fc698-7754-11ea-837c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Jiale/XinHua/Global Look Press

Средства индивидуальной защиты и три миллиона масок доставили из КНР в Эстонию для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил портал эстонского телевидения ERR.

В Таллине приземлился самолёт российской авиакомпании «Икар», на борту которого была доставлена из Китая в Эстонию крупная партия средств индивидуальной защиты, в том числе и три миллиона медицинских масок, — отмечается в сообщении.

Как передаёт издание, маски привезли в Таллин, они доставлены в рамках сотрудничества фирмы оптовой продажи лекарств Magnum и крупнейшего предприятия по поставкам медтехники Semetron.

Один миллион масок купили власти Эстонии, полмиллиона достанется Semetron, а полтора миллиона через Magnum поступят в продажу. При этом максимально можно купить лишь одну упаковку, в которой содержится 50 масок. Цена одной маски, которую рекомендуют устанавливать в розницу, — ниже 70 евроцентов, однако каждая аптека будет принимать решение сама.

Как писал NEWS.ru, больше 600 человек заразились коронавирусом в Эстонии.