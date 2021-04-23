Кипр вводит самый жёсткий локдаун в связи с распространением COVID

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Власти Кипра решили ввести самые жёсткие ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Ситуация в стране осложняется распространением британского штамма COVID, передаёт ТАСС.

Растущее число случаев приобретения инфекции в сочетании с интенсивным прессингом на систему здравоохранения из-за большого количества случаев госпитализации [инфицированных лиц] не может оставить нас равнодушными, — сообщил министр здравоохранения Константинос Иоанну.

Ограничения вводят с 26 апреля по 9 мая. В эти две недели все промтоварные магазины прекратят свою работу. Рестораны и кафе смогут торговать только едой либо навынос, либо путём доставки продукции на дом. Работа театров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты, спортивных залов временно прекращается.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в мире тревожной. Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что вирус продолжает видоизменяться, ограничительные меры отменяются, а вакцина внедряется в странах неравномерно.