Киевские власти проверят украинский телеканал после слов о русскоязычных

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Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания собирается провести внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за слов гостя о необходимости защитить русскоязычное население Незалежной, заявили в пресс-службе регулятора. В ведомстве считают, что произнесённая в эфире фраза имеет признаки призыва к ненависти и нетерпимости и может разжечь межнациональную рознь.

Телеканалу NewsOne назначена внеплановая проверка соблюдения законодательных норм о разжигании розни... Проверку Нацсовет назначил на основе мониторинга эфира телеканала за 4 января [2021 года], — говорится в сообщении.

В релизе совета говорится, что программа «Эпицентр украинской политики» является «информационно-аналитической», подразумевает повышенное внимание к соблюдению стандартов.

Среди них — объективность и сбалансированность. При этом, отмечает регулятор, на субъективное мнение спикера не реагировали ни ведущая, ни другие сотрудники СМИ, также участники эфира не выразили альтернативную позицию, передаёт Нацсовет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский телеканал «Интер» выиграл иск к Нацсовету по поводу трансляции Дня Победы. В решении суда отметили, что фразы ведущих праздничного концерта «Победа. Одна на всех» не нарушают законодательство Незалежной, заявили в пресс-службе издания. Мероприятие показывали на экранах 9 мая 2018 года.