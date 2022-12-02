Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на автокефальную ПЦУ Киево-Печерскую лавру перерегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

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Киево-Печерская лавра зарегистрирована как монастырь в составе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря, сообщает ТАСС. По его словам, монастырь теперь возглавляет как юридическое лицо глава ПЦУ Епифаний Думенко.

Первого декабря 2022 года был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) <...> Православной церкви Украины. Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр, — цитирует агентство Зорю.

Он пояснил, что созданное юрлицо теперь может получить в пользование имущество и помещения монастыря.

Ранее СБУ сообщила, что митрополит Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви обвиняется в подрывной деятельности. Его заподозрили в распространении пророссийских взглядов. По информации СБУ, священнослужитель находился на связи с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом и выполнял задачи по «распространению прокремлевских взглядов» в регионе.