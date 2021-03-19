Киев продлил на три года санкции против двух российских банков

https://static.news.ru/photo/a104b992-6c83-11ea-8056-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Санкции против двух российских банков на три года продлил президент Украины Владимир Зеленский. Ограничения касаются дочерней структуры Сбербанка и «дочки» госкорпорации ВЭБ.РФ — Проминвестбанка. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте документа говорится о том, что в действие вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 11 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Ранее подобные ограничения были введены в марте 2017 года. Санкции предполагают, помимо прочего, невозможность вывода средств финансовых организаций за пределы страны.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввёл санкции против экс-президента страны Виктора Януковича и некоторых бывших украинских чиновников. Об этом писал NEWS.ru.