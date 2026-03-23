23 марта 2026 в 17:25

Киев оказался в числе лидеров по продажам люксовых авто

Киев вошел в тройку лидеров Европы по продажам автомобилей Bentley

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Киев занял почетное третье место по числу продаж люксовых автомобилей Bentley в Европе, соответствующую статистику привел региональный директор бренда Ричард Леопольд на премии бренда «Лучшие из лучших по KPI» в Марбелье. Первую строчку рейтинга занял итальянский город Падуя, вторую — нидерландский Роттердам, передает Telegram-канал Mash.

В ходе мероприятия представители бренда отметили украинскую столицу фразой «Какая стойкость!». При этом украинская сторона, по имеющейся информации, удалила из фотоотчета слайд с указанием названия города и позиции Киева в рейтинге, оставив лишь кадры с церемонии вручения.

По данным о регистрации автомобилей, на Украине в 2025 году было реализовано 20 премиальных автомобилей Bentley. Стоимость каждой такой машины варьируется от 16,5 до 18,4 млн гривен (до 35,1 млн рублей).

Ранее в НАБУ рассказали, что точка в коррупционном деле против бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, еще не поставлена, следствие действует осторожно и активно взаимодействует более чем с 10 иностранными юрисдикциями. Особое внимание уделяется вопросу экстрадиции Миндича, который скрылся за рубежом накануне обысков.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

