Кембридж отказался от одного слова ради борьбы с национализмом Кембридж отказался от понятия «англосаксы» для борьбы с национализмом

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Кембриджский университет в Великобритании

Кембриджский университет в Великобритании решил отказаться от теории существования англосаксов, сообщает The Telegraph со ссылкой на информацию отделения англосаксонского, норвежского и кельтского языков. Студентов учат тому, что такой этнической группы отдельно не было, в рамках борьбы с национализмом.

Согласно информации департамента, его учение направлено на то, чтобы «разрушить основу мифов о национализме», объяснив, что англосаксы не были отдельной этнической группой, — говорится в материале.

Кроме того, такой подход направлен на то, чтобы продемонстрировать, что никогда не существовало «согласованных» шотландских, ирландских и валлийских этнических идентичностей с древними корнями.

Ранее американский посол в Москве Линн Трейси заявила, что термин «англосаксы», упомянутый в обновленной Концепции внешней политики России, кажется странным и почти средневековым. По ее словам, этот термин не передает сущность США как многонационального государства. Она указала на то, что Соединенные Штаты — государство, в котором живут представители разных народов со всего мира и «вносят свой вклад в американскую культуру, значительно обогащая американскую жизнь».