Кейт Миддлтон прибыла на похороны Филиппа в роскошном колье Елизаветы II

https://static.news.ru/photo/f9478368-9fcd-11eb-85c5-96000091f725_660.jpg Фото: Pool / globallookpress

Герцогиня Кембриджская посетила в субботу, 17 апреля, похороны принца Филиппа с мужем принцем Уильямом. Кейт Миддлтон, как и остальные 29 гостей, надела траурный наряд чёрного цвета. Также она была в маске и шляпке с вуалью.

Журналисты же обратили внимание не столько на наряд герцогини, сколько на её роскошное украшение из коллекции Елизаветы II. Кейт позаимствовала у королевы жемчужное ожерелье из четырёх нитей, украшенное ромбовидной застёжкой, и серьги в виде капель.

Когда-то ожерелье изготовили по заказу Елизаветы II. Правительство Японии решило передать колье в дар королеве.

Также на Миддлтон было платье ниже колен с большими пуговицами и бантом на груди, чёрные перчатки и туфли-лодочки. Согласно дресс-коду, она выбрала чёрные чулки, и такого же цвета защитную маску. А в руках держала небольшой клатч с золотистым замком.

Как ранее писал NEWS.ru, принцу Чарльзу стало плохо во время церемонии похорон с почившим отцом, герцогом Эдинбургским, принцем Филиппом. Мужчина даже чуть не упал в обморок. Журналистам издания удалось снять монаршую особу в то время, как он вёл автомобиль. На снимке принц Чарльз выглядел подавленным и, казалось, готов был вот-вот расплакаться. Очевидцы утверждают, что потеря отца сильно ударила по принцу.