Кейт Миддлтон прибыла на похороны Филиппа в роскошном колье Елизаветы II

Герцогиня Кембриджская посетила в субботу, 17 апреля, похороны принца Филиппа с мужем принцем Уильямом. Кейт Миддлтон, как и остальные 29 гостей, надела траурный наряд чёрного цвета. Также она была в маске и шляпке с вуалью.
Журналисты же обратили внимание не столько на наряд герцогини, сколько на её роскошное украшение из коллекции Елизаветы II. Кейт позаимствовала у королевы жемчужное ожерелье из четырёх нитей, украшенное ромбовидной застёжкой, и серьги в виде капель.
Когда-то ожерелье изготовили по заказу Елизаветы II. Правительство Японии решило передать колье в дар королеве.
Также на Миддлтон было платье ниже колен с большими пуговицами и бантом на груди, чёрные перчатки и туфли-лодочки. Согласно дресс-коду, она выбрала чёрные чулки, и такого же цвета защитную маску. А в руках держала небольшой клатч с золотистым замком.
Как ранее писал NEWS.ru, принцу Чарльзу стало плохо во время церемонии похорон с почившим отцом, герцогом Эдинбургским, принцем Филиппом. Мужчина даже чуть не упал в обморок. Журналистам издания удалось снять монаршую особу в то время, как он вёл автомобиль. На снимке принц Чарльз выглядел подавленным и, казалось, готов был вот-вот расплакаться. Очевидцы утверждают, что потеря отца сильно ударила по принцу.