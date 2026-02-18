Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 16:35

«Как дублера»: экс-нардеп о перспективах Залужного стать главой Украины

Экс-нардеп Килинкаров: Залужный может стать главой Украины как дублер Зеленского

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может занять пост президента Украины только в роли дублера нынешнего главы государства Владимира Зеленского, так как самостоятельной политической фигурой он не является, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, решение об участии в выборах зависит не от самого Залужного, а от западных кураторов, которые рассматривают его как запасной вариант.

Я думаю, что решение [участвовать в выборах президента Украины] зависит не от Залужного. Его рассматривают не как конкурента Зеленского, а как дублера. Британцы держат Залужного на случай, если с действующим президентом Украины что-то произойдет, или по каким-то причинам он не сможет участвовать в выборах. На мой взгляд, у него нет никаких шансов на избрание. Он член команды Зеленского. Побеждать на выборах можно только с оппозиционной площадки, а пока ничего такого он не демонстрирует, — пояснил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что Залужный обвинил Зеленского в провале украинского контрнаступления 2023 года. По словам экс-главкома ВСУ, разработанный им совместно с партнерами по НАТО план не сработал из-за отказа Киева выделить необходимые ресурсы.

