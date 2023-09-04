Кадыров сообщил о масштабных потерях ВСУ в технике и живой силе

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Украинские силы несут серьезные потери в технике и живой силе, предпринимая попытки прорвать российскую линию обороны, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, ссылаясь на заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командира спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинова. По его словам, западная техника не помогает ВСУ получить преимущество.

Большой урон нанесен и живой силе с той стороны. Речь идет о масштабных потерях. Это заставляет противника перетягивать остатки сил с других направлений, — написал Кадыров.

Он отметил, что к участию в конфликте привлекаются «привыкшие отсиживаться в казармах» националистические формирования «Айдар» и «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Глава Чечни также указал на сложную ситуацию с резервом у командования ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что высокие потери живой силы украинской армии в ходе спецоперации обусловлены эффективным поражением бронетехники издалека. В министерстве отметили, что командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений российских войск. По подсчетам ведомства, всего за последнюю неделю ВСУ потеряли более пяти тысяч военных.