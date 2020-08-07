Италия защищается от коронавируса способом времён эпидемии чумы

https://static.news.ru/photo/69491b8e-d8ca-11ea-819b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Флоренции местные жители вспомнили давний способ профилактики распространения инфекционных заболеваний, который ещё был известен со времён эпидемии чумы.

Хозяева баров и ресторанов после того, как открыли двери своих заведений посетителям после карантина, возродили старый способ выдачи заказов через Buchette del vino — винные окна. В XVII веке богатые жители Флоренции через небольшие отверстия в своих домах продавали излишки вина простым горожанам. При этом в Италии есть даже Ассоциация винных окон, и, как рассказал её президент Маттео Фалья, простые рабочие стучали в деревянные ставни, чтобы купить вино.

Окна открывались и человек принимал сосуд и наполнял его вином от тех семей, которые и по сей день производят самые известные вина Италии, — приводит слова Фальи Insider.

В 1960-е годы, когда Италию охватила эпидемия чумы, вино снова стали продавать этим способом. Продавец принимал оплату бесконтактно: монеты клали на металлический поднос, который в последующем дезинфицировали уксусом.

6 августа в Министерстве иностранных дел Италии сообщили, что число заразившихся коронавирусом превысило 249 тысяч. За последние сутки заболевание выявили ещё у 402 человек.

Как писал NEWS.ru, член итальянской Палаты депутатов Витторио Сгарби заявил, что статистика смертности от коронавируса в стране является сплошной ложью. По его словам, правительство Италии и СМИ терроризируют граждан, распространяя фальшивые цифры.