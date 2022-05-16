«Хватит звонить Путину»: премьер Эстонии призвала ЕС изолировать Россию Премьер-министр Эстонии Каллас осудила ЕС за «неизолированность» России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас / Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала политиков Евросоюза за частые контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет EURACTIV. По её мнению, нет смысла разговаривать с российским лидером, если ЕС хочет изолировать Россию. Глава кабмина отметила, что несмотря на всю «телефонную дипломатию» спецоперация РФ на Украине продолжается.

Если все постоянно звонят ему, он не чувствует себя изолированным. Поэтому, если мы хотим донести сообщение, что на самом деле «вы изолированы», не звоните ему — в этом нет смысла, — сказала Каллас.

Она добавила, что многие европейские чиновники по-прежнему хотят поддерживать связь с президентом России.

Тем временем в КНР заявили, что попытки Запада изолировать Россию неизбежно закончатся провалом. По мнению китайских журналистов РФ обладает рядом преимуществ, которые позволяют ей оказывать влияние на международную экономическую систему и противостоять доминированию западных стран. Отмечается, что Россия отреагировала на санкции мощными контрмерами и это говорит о наличии у неё системного плана и готовности к международному давлению.