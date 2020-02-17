Художник-акционист Пётр Павленский и его подруга Александра де Таддео останутся под стражей как минимум до утра вторника, 18 февраля.
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Петра Павленского подозревают во вмешательстве в личную жизни экс-кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво. По версии следствия, политик отправил свои интимные видео подруге Павленского Александре де Таддео. Позже эти материалы попали в Сеть. Ответственность за это на себя взял Павленский. После этого Гриво снял свою кандидатуру с выборов.
Художник отказался от предоставленных ему адвокатов, а также отказался давать разрешение на проведение обыска у него дома. Как
NEWS.ru писал, что члены правящей партии Франции «Вперёд, республика!» выступили с предложением выдворить художника из страны.
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