https://static.news.ru/photo/f9acdcfe-51b3-11ea-b0b3-fa163e074e61_660.jpg Пётр Павленский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Художник-акционист Пётр Павленский и его подруга Александра де Таддео останутся под стражей как минимум до утра вторника, 18 февраля.

Как сообщает телеканал LCI, их дело передадут в суд для начала предварительного расследования. Существует три возможных варианта развития событий: задержанных могут освободить в статусе ассоциированного свидетеля, без предъявления обвинений или после предъявления обвинений.

Петра Павленского подозревают во вмешательстве в личную жизни экс-кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво. По версии следствия, политик отправил свои интимные видео подруге Павленского Александре де Таддео. Позже эти материалы попали в Сеть. Ответственность за это на себя взял Павленский. После этого Гриво снял свою кандидатуру с выборов.

Художник отказался от предоставленных ему адвокатов, а также отказался давать разрешение на проведение обыска у него дома. Как передаёт РИА Новости, Александра де Таддео частично согласилась с выдвинутыми обвинениями.

NEWS.ru писал, что члены правящей партии Франции «Вперёд, республика!» выступили с предложением выдворить художника из страны.