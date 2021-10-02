Грета Тунберг появилась на публике в объятиях молодого человека

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на шествии в защиту климата в Милане была замечена в компании молодого человека. Пара демонстрировала очевидно близкие отношения и не стеснялась публики. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Пара была замечена на шествии движения Fridays 4 Future. На опубликованых фото неизвестный молодой человек обнимает 18-летнюю Грету за плечи. а она кормит его чипсами.

По информации издания, знаменитая экоактивистка пребывала в хорошем настроении, проводя время со своим, вероятно, близким другом.

Шествие Fridays 4 Future состоялось в Милане 1 октября. По имеющимся данным, в нём приняли участие порядка 9 тысяч человек. Манифестация проходила на фоне предварительного заседания по подготовке к конференции ООН по изменению климата.

Ранее сообщалось, что жители краснодарского посёлка Зарождение обратились за помощью к шведской экоактивистке Грете Тунберг. Они пожаловались на химикаты, которые распыляют фермеры