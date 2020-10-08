Греческий суд отправил за решётку двоих россиян за перевозку мигрантов

https://static.news.ru/photo/b1be657a-0982-11eb-88a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Греции приговорил российских граждан Беленко и Маленкова к восьми годам лишения свободы с возможностью досрочного освобождения, признав их виновными в незаконной перевозке мигрантов.

Заседание по делу россиян прошло на острове Родос, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Афинах. В дипмиссии заверили, что находятся в контакте с семьями осуждённых. Уточняется, что Греция предоставила россиянам бесплатного адвоката и переводчика.

Дипломаты напомнили, что перевозка нелегальных мигрантов расценивается в Греции как тяжкое преступление, представляющее угрозу нацбезопасности. Суды страны за это деяние приговаривают к сотням лет тюрьмы. Так, в январе двое российских моряков получили по 395 лет заключения. В июле ещё двоих россиян приговорили к 253 годам.

Ранее российское посольство в Греции сообщало, что в тюрьмах страны содержатся 26 российских граждан, осуждённых за перевозку по морю мигрантов из Турции, или ожидающих суда по такому обвинению. Дипмиссия призвала российских моряков к осторожности при поиске работы за рубежом.

Как писал NEWS.ru, в сентябре греческим властям пришлось обеспечить жильём около девяти тысяч мигрантов после пожара в центре для приезжих на острове Лесбос.