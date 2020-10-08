Греческий суд отправил за решётку двоих россиян за перевозку мигрантов

Суд в Греции приговорил российских граждан Беленко и Маленкова к восьми годам лишения свободы с возможностью досрочного освобождения, признав их виновными в незаконной перевозке мигрантов.
Заседание по делу россиян прошло на острове Родос,
Дипломаты напомнили, что перевозка нелегальных мигрантов расценивается в Греции как тяжкое преступление, представляющее угрозу нацбезопасности. Суды страны за это деяние приговаривают к сотням лет тюрьмы. Так, в январе двое российских моряков получили по 395 лет заключения. В июле ещё двоих россиян приговорили к 253 годам.
Ранее российское посольство в Греции сообщало, что в тюрьмах страны содержатся 26 российских граждан, осуждённых за перевозку по морю мигрантов из Турции, или ожидающих суда по такому обвинению. Дипмиссия призвала российских моряков к осторожности при поиске работы за рубежом.
Как писал NEWS.ru, в сентябре греческим властям пришлось обеспечить жильём около девяти тысяч мигрантов после пожара в центре для приезжих на острове Лесбос.
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