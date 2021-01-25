Глава правящей парти ФРГ высказался за немедленное освобождение Навального

https://static.news.ru/photo/7cf4e2a0-5f19-11eb-b1f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер правящей немецкой партии Христианско-демократический союз Армин Лашет призвал освободить из-под ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Мы поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за немедленное освобождение Алексея Навального, — цитирует его РИА Новости.

По словам Лашета, под арестом должны находиться «преступники, которые осуществили покушение на его жизнь». Политик добавил, что Берлин ожидает полного расследования за якобы отравление Навального и помещения ответственных за решётку.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, блогер не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

В Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным. В Европарламенте ранее приняли резолюцию, требующую от стран ЕС «незамедлительно воспрепятствовать» завершению проекта «Северный поток — 2», а также «чувствительно усилить» санкции в отношении РФ. Координатор правительства ФРГ по делам с Россией Йоханн Заатхофф выступил против новых санкций и призвал не связывать судьбу газопровода с арестом Навального.

Как писал NEWS.ru, с призывом об освобождении Навального от имени правительства Германии выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он также призвал отпустить на свободу всех, кто был задержан и в ходе несогласованных митингов, проходивших в российских городах 23 января.