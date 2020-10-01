Глава партии «Слуга народа» заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ae821804-0417-11eb-a57f-fa163e074e61_660.jpg Александр Корниенко Фото: facebook.com/pg/oskorniyenko

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заразился новой коронавирусной инфекций. Его тест на COVID-19 оказался положительным.

Коронавирусная инфекция меня не обошла, — написал политик в Facebook.

По его словам, у него не было никаких симптомов, кроме температуры. Он решил сдать анализы, которые позже подтвердили наличие болезни. Врачи долго не могли установить болезнь, потому что тесты не всегда показывают наличие вируса в крови.

Я честно согрешил, и нарушил режим маски, и пренебрёг антисептиком, — признался Корниенко.

Он призвал всех жителей Украины внимательнее относиться к своему здоровью.

Первая вспышка новой коронавирусной инфекции возникла в китайской Ухани в конце 2019 года. После этого COVID-19 охватил весь мир и 11 марта ВОЗ признала его пандемией. В мире коронавирусом заразились более 33 млн человек, свыше 1 млн умерли.

Как писал NEWS.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил о заражении коронавирусом. Судя по всему, заболевание у него протекает в лёгкой форме: госпитализация политику не потребовалась.