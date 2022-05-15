НАТО всегда будет оставаться оборонительным альянсом, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её словам, которые приводит ТАСС, после начала военной операции России на Украине мир изменился. Финляндия и Швеция ранее «не хотели вступать в Альянс, однако теперь эти страны туда толкают».
НАТО — это оборонительный альянс, и он всегда будет оставаться таковым, — сказала она по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса.
По словам главы МИД, если Финляндия и Швеция захотят присоединиться к НАТО, то их следует быстро принять. Бербок добавила, что правительство Германии приготовило всё для того, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении этих стран в Альянс в короткие сроки.
Мы, партнёры по НАТО, ясно даём понять, что наши двери открыты для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности, — подчеркнула она.
Финляндия и Швеция, ранее являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государства передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.