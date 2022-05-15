Глава МИД Германии: НАТО останется оборонительным альянсом Глава МИД ФРГ заявила, что НАТО всегда будет оборонительным альянсом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

НАТО всегда будет оставаться оборонительным альянсом, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её словам, которые приводит ТАСС, после начала военной операции России на Украине мир изменился. Финляндия и Швеция ранее «не хотели вступать в Альянс, однако теперь эти страны туда толкают».

НАТО — это оборонительный альянс, и он всегда будет оставаться таковым, — сказала она по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса.

По словам главы МИД, если Финляндия и Швеция захотят присоединиться к НАТО, то их следует быстро принять. Бербок добавила, что правительство Германии приготовило всё для того, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении этих стран в Альянс в короткие сроки.

Мы, партнёры по НАТО, ясно даём понять, что наши двери открыты для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности, — подчеркнула она.

Финляндия и Швеция, ранее являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государства передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.