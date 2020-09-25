Глава Евросовета заявил о желании ЕС быть сильнее и автономнее

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Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), обнажил не только слабость уязвимых государств, но и хрупкость стран, считавших себя сильными. ЕС в полной мере оценил сложившуюся ситуацию и планирует стать сильнее и автономнее, сохранив при этом открытые рыночные отношения, рассказал во время видеовыступления на 75-й Генассамблее ООН президент Евросовета Шарль Мишель.

ЕС защищает основанный на правилах международный порядок и сотрудничество, основанное на универсальных ценностях. ЕС хочет быть более сильным, автономным и твёрдым, чтобы защитить более справедливый мир, — добавил политик. Его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале ООН.

Мишель отметил, что ЕС собирается качественнее обеспечивать равные условия на своём общем рынке, «открытом для тех, кто уважает его стандарты».

В этом году заседание Генассамблеи проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии соблюдения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк. На выступление каждой страны отведено по 15 минут.

Ранее на ГА ООН президент России Владимир Путин заявил, что попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны могут привести к разрушению основ послевоенного мироустройства. Политик добавил, что манипуляции с историей особенно опасны в период, когда глобальная стабильность подвергается серьёзным испытаниям, писал NEWS.ru.