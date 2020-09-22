Путин вспомнил о Второй мировой войне на сессии Генассамблеи ООН

https://static.news.ru/photo/af18b922-fcf5-11ea-9c78-fa163e074e61_660.jpg Во время 75-й сессии Генассамблеи ООН Фото: Rick Bajornas/UN Photo

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны могут привести к разрушению основ послевоенного мироустройства.

Российский лидер принял участие в 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Мероприятие проходит в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Путин в своей речи отметил, что «забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно». Он также раскритиковал практику трактовки итогов Второй мировой войны на основе домыслов и сиюминутной политической конъюнктуры.

Переиначивать решения конференции союзников и Нюрнбергского трибунала — это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, — подчеркнул президент России.

Путин добавил, что манипуляции с историей особенно опасны в период, когда глобальная стабильность подвергается серьёзным испытаниям.

Как писал NEWS.ru, в своём выступлении президент РФ назвал Организацию Объединённых Наций главным источником мирового права, однако отметил, что ООН нуждается в модернизации.