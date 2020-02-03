https://static.news.ru/photo/1d4695a2-4669-11ea-95fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: US_TRANSCOM/twitter.com

Крупнейшие для Соединённых Штатов за последние 25 лет учения в Европе Defender–2020 не направлены против РФ. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс не нацелен на конфронтацию с Москвой. При этом, по словам Столтенберга, последние действия россияской стороны усиливают непредсказуемость и подрывают безопасность и стабильность.

Defender Europe не направлены против какой-либо определённой страны, — цитирует генсека НАТО France Presse.

#DefenderEurope 20 demonstrates our ironclad commitment to transatlantic security & is one of the largest exercises in #USArmy history, with 20,000 U.S. troops deploying to Europe. Learn more about #DefenderEurope 20 #StrongEurope pic.twitter.com/sapAo955s1 — USEmbassyTallinn (@USEmbTallinn) February 3, 2020

Столтенберг отметил, что оборонительные учения демонстрируют способность быстрой переброски большого количества военных из США в Европу для защиты, в случае такой необходимости, других союзников по НАТО.

Как писал NEWS.ru, в учениях Defender 2020 примут участие порядка 37 тыс. военных, из которых около 20 тыс. будут представлять Соединённые Штаты.