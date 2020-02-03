Крупнейшие для Соединённых Штатов за последние 25 лет учения в Европе Defender–2020 не направлены против РФ. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что Альянс не нацелен на конфронтацию с Москвой. При этом, по словам Столтенберга, последние действия россияской стороны усиливают непредсказуемость и подрывают безопасность и стабильность.
Defender Europe не направлены против какой-либо определённой страны, — цитирует генсека НАТО France Presse.
Столтенберг отметил, что оборонительные учения демонстрируют способность быстрой переброски большого количества военных из США в Европу для защиты, в случае такой необходимости, других союзников по НАТО.
Как писал NEWS.ru, в учениях Defender 2020 примут участие порядка 37 тыс. военных, из которых около 20 тыс. будут представлять Соединённые Штаты.