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Жители Латвии фиксируют резкое удорожание бензина — на более чем 10 центов за одну ночь. По подсчётам Службы госдоходов страны, из-за повышения акциза розничная цена на бензин должна была вырасти не более чем на четыре цента за литр, включая НДС, на дизельное топливо — на пять центов, на нефтяной газ — на €3.

Как сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на Минфин страны, с 1 января акцизный налог для жителей Латвии на не содержащий свинец бензин поднялся с €476 до €509 за тысячу литров....