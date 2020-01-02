Генеральная прокуратура Украины упразднена. Ведомство заменил офис генерального прокурора. Сотрудники прошли переаттестацию.
Вместо региональной прокуратуры теперь работает областная. Вместо окружной — местная,
Прокуратура была политизированной, поделённой на сферы влияния, а её деятельность, вместо установления верховенства права, лишь обостряла в обществе потребность справедливости, — говорится в сообщении.
Очевидно, передаёт портал, что самая важная составляющая системы прокуратуры — квалифицированные и честные сотрудники. Этого системе критически не хватает.
Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». По его словам, нынешний глава государства является его врагом.
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