Фото: РИА Новости

Генеральная прокуратура Украины упразднена. Ведомство заменил офис генерального прокурора. Сотрудники прошли переаттестацию.

Вместо региональной прокуратуры теперь работает областная. Вместо окружной — местная, передаёт официальный сайт ГП.

Прокуратура была политизированной, поделённой на сферы влияния, а её деятельность, вместо установления верховенства права, лишь обостряла в обществе потребность справедливости, — говорится в сообщении.

Очевидно, передаёт портал, что самая важная составляющая системы прокуратуры — квалифицированные и честные сотрудники. Этого системе критически не хватает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». По его словам, нынешний глава государства является его врагом.

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