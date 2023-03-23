Генерал предупредил о небывалой угрозе британских снарядов с ураном Генерал Йованович: Лондон приготовил Киеву снаряды с ураном опаснее 1999 года в Сербии

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания пообещала поставить на Украину, несут намного больше радиации и тяжелых последствий, чем примененные при натовских бомбардировках Сербии в 1999 году. Такое заявление сделал сербский генерал-майор Данко Йованович, его слова приводит издание «Вечерне новости».

В ходе агрессии НАТО против Сербии использованы снаряды калибра 30 миллиметров с 289 граммами обеденного урана, и знаем, какое загрязнение и заболевания они вызывают. <...> Использование снарядов калибра 120 миллиметров с намного большим количеством обедненного урана означает несравнимо большее загрязнение почвы и воды, которое продлится тысячи лет, — предупредил генерал.

24 марта в Сербии станет очередной годовщиной бомбардировок НАТО, которые привели к гибели более 2,5 тысячи человек и ущербу в размере $100 млрд. Бомбардировки Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Сербии и Черногории, проводились вследствие вооруженного противостояния албанских серпаратистов и сербской армии и полиции. Военная операция проводилась без одобрения СБ ООН на основании утверждения стран Запада, что Белград проводит этнические чистки в косовской автономии.

Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Ранее журналистка Любица Гойгич заявила, что большая часть сербов выступают против европейских санкций в отношении России. По ее словам, это происходит потому, что Белград помнит бомбардировки НАТО.

В свою очередь сербский политолог Драган Станоевич заявил, что попытка введения Сербией антироссийских санкций приведет к протестам и дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Запад может надавить на Белград санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.