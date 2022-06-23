FT: в Германии не исключили прекращения поставок российского газа FT: правительство Германии опасается полного прекращения поставок российского газа

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look press

Правительство Германии опасается, что Россия может полностью прекратить поставки газа в страну в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток», сообщает газета Financial Times. Это подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона.

Чиновники опасаются, что «Газпром» <...> может полностью прекратить поставки газа, пока «Северный поток» закрыт на ремонт, — пишет издание.

На данный момент немецкие газохранилища заполнены на 58%, тогда как согласно планам правительства к 1 ноября этот показатель должен составить 90%. При этом из-за проблем с «Северным потоком» импортеры вынуждены закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по более высоким ценам.

Ранее компания «Газпром» сообщила, что в связи с ограничениями на компрессорной станции «Портовая» поставки через газопровод «Северный поток» не смогут превышать 100 млн кубометров в сутки. При этом плановый объём составляет 167 млн кубометров. Причина заключается в задержке в работе немецкой компании Siemens, вовремя не вернувшей газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

В немецком концерне эти данные подтвердили. По их словам, турбина «по техническим причинам» отправились на ремонт на завод в канадском Монреале и теперь её не могут вернуть в связи с санкциями, введёнными Канадой в отношении России.