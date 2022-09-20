Французы раскритиковали статью Le Figaro о «страхе» России перед Украиной

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Продвижение подразделений ВС РФ через освобождённые от украинских националистических вооружённых формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции

Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на статью Тьерри Волтона, попытавшегося возложить вину за конфликты на постсоветском пространстве на СССР, «автократические элиты» республик, образовавшиеся после его распада, и Россию. По мнению обозревателя, страх Москвы перед «украинской свободой» стал одной из причин военной операции.

Волтон также обратил внимание на то, что пока «российский жандарм очень занят», «его бывшие колонии вновь начали выяснять отношения». Под этим журналист подразумевает столкновения на киргизо-таджикской и азербайджано-армянской границах.

В комментариях к статье пользователи жестко осудили заявление Волтона. По мнению французов, провокатором нестабильности выступают США.

Именно Соединенные Штаты провоцируют эту нестабильность, как они умеют это делать в Южной Америке. Цель, как и в Европе, состоит в том, чтобы сменить правителей, чтобы посадить там пуделей, чтобы разорвать связи с Россией и заменить их влиянием США. Мы видели это и в Гонконге, когда англичане заключили субподряд, слишком счастливый, чтобы угодить своему старшему брату, — написал Diogène.

По мнению читателей, США, чтобы ослабить Россию, будут «подливать масла в огонь», вспыхнувший между республиками.

США, безусловно, подольют масла в огонь между этими бывшими коммунистическими странами, чтобы Россия стала еще более рассредоточенной, — прогнозирует bodawei.

Французы считают, что Вашингтон затеял «опасную игру», оказывая поддержку попыткам «дезинтеграции России». По мнению одного из пользователей, подобные шаги могут привести к третьей мировой войне.

Потому что США подспудно поддерживают эти попытки дезинтеграции России. Это очень опасная игра, которая ведет к войне, — считает anonyme.

При этом у жителей Франции есть опасения о падении ЕС. По их мнению, именно Европейский союз окажется «следующей империей», которая «рухнет», как «в свое время СССР».

На мой взгляд, следующей империей, которая рухнет, будет ЕС, как в свое время СССР, — полагает mitsu hirato.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Украину, что она может потерять треть или половину своей территории. По его словам, конфликт Киев и Москвы может продлиться до 2030 года.