Французский МИД рассматривает запрос РФ по отравлению Навального

https://static.news.ru/photo/e95d9822-e35b-11ea-bda9-fa163e074e61_660.jpg Политик Алексей Навальный Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Министерство иностранных дел Франции подтвердило получение запроса от российских властей по предоставлению информации об отравлении политика Алексея Навального. В настоящий момент он находится на рассмотрении.

Об этом представитель ведомства сообщил журналистам, передаёт РИА Новости.

Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении, — подчеркнул он.

По его словам, приоритетом остаётся то, что Россия должна пролить свет на отравление оппозиционного политика, которое произошло на её территории.

Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным нарушением международного права. Представитель Альянса также призвал к «сильной международной реакции» на произошедшее во время выступления по видеосвязи на ежегодном форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.