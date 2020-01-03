https://static.news.ru/photo/1c97ae3e-2fad-11ea-928d-fa163e074e61_660.jpg Брюно Ле Мэр Фото: Alexis Sciard via imago-images.de/Global Look Press

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хотел бы избежать торговой войны с Соединёнными Штатами. Однако в случае необходимости страна готова дать отпор Вашингтону.

По его словам, государству очень важно ввести налог на крупные цифровые компании, находящиеся за границей, передаёт Journal du Dimanche.

Мы хотим избежать торговой войны, но мы будем готовы дать отпор совместно с нашими европейскими партнёрами, если по нам ударят санкции, которые мы считаем неуместными, недружественными и незаконными, — подчеркнул он.

Он отметил, что новые сборы не являются дискриминационными. Письмо об этом глава ведомства уже направил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру.

Министр выразил надежду, что ведущиеся в Организации экономического сотрудничества и развития переговоры приведут к удовлетворительному результату. В этом случае Франция отменит государственный налог.

11 июля 2019 года Сенат Франции одобрил проект закона, облагающий налогом крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги. Он коснулся доходов интернет-гигантов, полученных после 1 января 2019-го. Сборы составят 3% общего оборота страны.

Под действие документа попадают фирмы с оборотом свыше €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, работающие в сфере онлайн-рекламы, интернет-торговли или агрегаторов информации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Народный банк Китая (аналог Центробанка) объявил о снижении с 6 января на 50 базисных пунктов коэффициента требуемых резервов. Согласно документу, мера направлена на сокращение объёма наличных средств, которые банки должны хранить в качестве резервов, и на высвобождение около 800 млрд юаней (порядка $115 млрд).