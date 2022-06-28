Финский залив: финнов и эстонцев лишают русской водки Соседние с Россией страны запрещают ввоз из нее ряда товаров, лишив своих граждан привычных маленьких удовольствий

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Сразу две граничащие с Россией страны — Эстония и Финляндия — вводят запрет на ввоз из РФ ряда товаров повседневного спроса. Это находящиеся под санкциями древесина и изделия из нее, включая мебель, древесный уголь, удобрения, автомобильные шины, крепкий алкоголь. Но если отсутствие на их рынках российских покрышек вряд ли кого-то из финнов и эстонцев расстроит, то запрет на ввоз дешевой русской водки станет потрясением основ жизни для жителей этих стран, которые десятилетиями ездили или ходили за ней в приграничные российские магазины. В Финляндии и Эстонии алкоголь самый дорогой в Европе, и очередная «антироссийская» санкция больнее всего ударит по их гражданам. NEWS.ru выяснил, как прибалты будут обходить свалившийся на них «сухой закон» и заметят ли санкции, вводимые Таллином и Хельсинки, в самой России.

Случилось страшное. Вслед за Финляндией правительство Эстонии вводит запрет на ввоз в страну любого количества товаров производства России, причем запрет действует как для юридических лиц, так и для частных граждан. С 10 июля эстонские пограничники начнут изымать у въезжающих/входящих в страну лиц предметы, которые, как сказано в официальном документе правительства Эстонии, «приносят России значительный доход и позволяют ей продолжать вооруженную агрессию и завоевательную войну в Украине».

Финляндия ввела такой запрет еще в середине июня.

Хоть залейся

До сих пор таможенные правила Эстонии позволяли въезжающим в страну лицам, независимо от гражданства, провозить с собой:

до 90 литров вина, в том числе до 60 литров игристого вина;

до 110 литров пива;

до 10 литров крепких алкогольных напитков (с содержанием алкоголя более 22%);

до 20 литров иных напитков (с содержанием алкоголя менее 22%).

Таких объемов более чем хватало для бесперебойного функционирования эстонских баров и ресторанов, учитывая щедрую маржу между отпускной ценой этих жидкостей в Ивангороде и сложившимся уровнем розничных цен в, например, Нарве, которые разделяют 500 метров по мосту. После того как власти Эстонии (и в целом Евросоюза) обнаружили, что «завоевательная война» финансируется Россией в том числе за счет выручки европейских питейных заведений, для их владельцев эта лафа окончилась.

С 10 июля владельцам эстонских точек для распития спиртных напитков придется искать других поставщиков алкоголя с содержанием неденатурированного этилового спирта более 22% и менее 80%. Таких поставщиков более чем достаточно в странах того же ЕС (в первую очередь в Швеции и Франции); однако о маржинальности бизнеса, который давал российский алкоголь, предпринимателям можно забыть.

Добавьте сюда расходы на доставку из других стран — в то время как доставить товар из России можно было бесплатно, в буквальном смысле слова на своих двоих, — и поговорка про телушку и полушку превращается для эстонцев в суровую ежедневную реальность.

Эстонские санкции (по сути, против собственных граждан) оказались даже суровее, чем финские: власти Суоми оставили хотя бы утешительно послабление, по-прежнему разрешая ввозить слабоалкогольные напитки: пиво, сидры и вина.

Наложив санкции на русские спиртные напитки, в Таллинне со знанием дела не обошли вниманием и закуски: одновременно вводится запрет на импорт из РФ раков (как живых, так и готовых к употреблению), икры (настоящей и имитированной), а также свекольных жмыхов и другого сырья, из которого народные умельцы способны производить алкоголь в домашних условиях.

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Капля в алкогольном море

Вступающие в силу 10 июля запреты на импорт российского алкоголя, впрочем, официально оформляют положение, которое сложилось в странах ЕС де-факто после начала российской военной операции на Украине. С начала марта европейские ретейлеры по собственной инициативе сняли с полок товары российского происхождения, в том числе алкогольные напитки.

В Финляндии, Швеции и Норвегии, где продажа спиртного является монополией государства, купить легально российские напитки невозможно уже четыре месяца. Власти сознательно пошли на такие шаги, даже понимая, что в некоторых локациях продажа алкоголя составляет до четверти выручки магазинов.

С другой стороны, запрет на импорт российского алкоголя вовсе не означает, что прибалтам теперь предстоит мучаться от трезвости. По данным специализированного маркетингового агентства IWSR, произведенный в РФ алкоголь занимает только около 3% европейского рынка и 8,3% мирового. В 2020 году в ЕС было продано алкоголя на общую сумму €6,8 млрд, из них на российские напитки пришлось только около €50 млн.



Поэтому производители в России практически не ощутят влияния этого запрета. Это почти полностью символическая мера, — соглашается директор IWSR Эмили Нейлл.

По данным IWSR, крупнейшими импортерами русского алкоголя являются не Финляндия и не Эстония, а Великобритания, Германия и Литва.

Российские производители алкоголя, за исключением, может быть, нескольких заводов, целенаправленно ориентированных на европейский рынок, новых санкций практически не заметят, сообщил NEWS.ru эксперт по алкогольному рынку Вадим Дробиз.

Стереотип, что европейские ретейлеры держатся на русской водке, в корне ошибочен. В той же Финляндии Россия — в последние годы уж точно— не является основным направлением «пьяного туризма»; финны в массе своей с этой целью плавали на паромах в Таллинн, а не ездили в Петербург. А те финны и эстонцы, в основном из приграничных с Россией районов, которые привыкли именно к русской водке, безболезненно перейдут на самогоноварение. Эти две страны вообще являются лидерами в Европе и мире по объемам изготовления самодельного алкоголя, и пропажу водки из России там моментально «импортозаместят». Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя

Неслучайно поэтому эстонское правительство запрещает с 10 июля ввоз свекольных жмыхов: в Таллинне знают способности своего народа к «импортозамещению» одного из самых важных продуктов.

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Бензина нет

Еще более символическим оказывается запрет на импорт российской мебели, учитывая присутствие в Европе шведского мебельного гиганта IKEA и запрета на ввоз российской авторезины, тогда как в Финляндии производятся Nokian Tyres.

Финны оказались жестче своих эстонских соседей в том, что касается импорта российского моторного топлива: еще с 17 июня власти Финляндии запретили физлицам ввозить его в любых емкостях, в том числе в канистрах. Решение было принято в связи с вступлением в силу шестого пакета санкций ЕС.

На практике это означает запрет финским автовладельцам дозаправляться в России до уровня выше, чем был в их баках при выезде из Финляндии (будут ли финские таможенники снимать показания датчиков уровня топлива на выезде и требовать сливать излишки бензина на землю по возвращении, пока не известно). До сих пор жители приграничных районов Финляндии и Эстонии привычно ездили на ближайшие по ту сторону границы АЗС, выигрывая с каждой заправки бака несколько десятков евро за счет относительной дешевизны российского бензина.

Эстония в этом плане оказалась на одну канистру либеральнее: по прибытии в Эстонию разрешается в некоммерческих целях беспошлинно провозить полный бак автомобиля либо катера, а «при необходимости», помимо этого, еще и канистру топлива.