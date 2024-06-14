Финляндия заявила о бомбардировщиках и истребителях России в своем небе Погранслужба Финляндии: 10 июня границу нарушили четыре российских самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финские пограничники заявили, что 10 июня воздушное пространство в восточной части Финского залива вблизи города Ловийса нарушил ни один российский самолет, а четыре, следует из сообщения на сайте Пограничной охраны страны. Речь, по их данным, идет о двух бомбардировщиках и двух истребителях.

В самом глубоком случае территориальное нарушение распространилось на финскую сторону на 2,5 километра, — сказано в заявлении.

Ведомство продолжит расследовать инцидент в воздушном пространстве и сообщит о результатах позднее.

Ранее МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства. Минобороны Финляндии также начало проверку.

12 июня Вооруженные силы Польши и союзники страны подняли в небо военные самолеты в связи с наблюдающейся «активностью дальней авиации России».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что власти республики утвердили постановление о возвращении буферной зоны на границе с Белоруссией. Она появится на нескольких участках границы между государствами. Общая протяженность буферной зоны составит несколько десятков километров, а ее глубина — до двух километров.