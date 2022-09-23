Финляндия ограничит въезд россиянам Правительство Финляндии решило ограничить въезд россиянам

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Въезда в Финляндию граждан России и выдача им виз будет существенно ограничены. Принципиальное решение принято на совместном заседании президента страны Саули Ниинистё, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности, следует из сообщения канцелярии главы государства. Дата начала ограничений не указывается.

В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии, — говорится в сообщении.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что в стране готовятся ввести полный запрет на въезд россиян в страну. По словам министра, его страна не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими».

Глава МИД отметил, что такая работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД. Министр подчеркнул, что его страна собирается «взять под контроль» трафик для россиян с шенгенскими визами.

Ранее Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. В Хельсинки считают важным пойти на подобные меры для укрепления единства Евросоюза.