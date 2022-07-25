Евровидение-2023 пройдет в Великобритании вместо Украины

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Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» решено провести в Великобритании, говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU). Обязанности организатора мероприятия возьмет на себя телерадиокорпорация BBC. Украина, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал.

Европейский вещательный союз и BBC рады подтвердить, что конкурс песен «Евровидение-2023» пройдет в Соединенном Королевстве, — говорится в сообщении.

Теперь BBC предстоит выбрать город, который примет конкурс в следующем году.

В конце июня EBU подтвердил, что Евровидение-2023 не будет проходить на территории Украины. При этом украинские власти выразили категорическое несогласие с таким решением, заявив, что текущая ситуация позволяет принять участников конкурса из разных стран.