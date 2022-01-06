Евросоюз осудил акты насилия и вандализма в Алма-Ате

Евросоюз осуждает акты вандализма и насилия, имевшие место во время массовых протестов в Алма-Ате, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. По её словам, ЕС следит за ситуацией в республике и готов содействовать налаживанию диалога между силами в Казахстане, пишет РИА Новости.

Как подчеркнула Массрали, Евросоюз призывает стороны к сдержанности, мирному разрешению ситуации и прекращению насилия.

Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Казахстане, особенно за сложной ситуацией в Алма-Ате. Мы осуждаем акты насилия, вандализма в Алма-Ате, сожалеем о человеческих жертвах. Насилие должно прекратиться, призываем все стороны к сдержанности, мирному разрешению ситуации. ЕС готов поддержать диалог. Представительство ЕС в Казахстане продолжает следить за ситуацией, — сказала она.

Массрали также добавила, что Европейский союз принял к сведению решение властей Казахстана обратиться в ОДКБ за помощью.

На данном этапе я могу сказать, что мы приняли к сведению решение президента Токаева запросить содействие со стороны ОДКБ направить миротворческие силы в Казахстан на ограниченный срок для помощи в стабилизации ситуации, — отметила она.

Ранее в Евросоюзе выступили с призывом ко всем сторонам конфликта в Казахстане избегать эскалации и насилия. Как говорится в распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС, власти республики должны признать право демонстрантов на мирные акции протеста и обеспечить свободу СМИ, при этом митингующие также не должны прибегать к насилию.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией.

Режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.