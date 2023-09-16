Евросоюз может ввести санкции на российские алмазы этой осенью

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Страны Евросоюза могут ввести санкции на алмазы из России в октябре или ноябре текущего года, написало бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве страны. Разрабатываемые правила разрешают ввоз на территорию ЕС камней только с нероссийской маркировкой.

ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре, — говорится в заявлении.

По словам источника, запрет для необработанных камней планируется ввести с 1 января 2024 года. Обработанных бриллиантов санкции коснутся позже и поэтапно.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. По мнению членов Евросоюза, такие предметы и товары «производят существенные доходы для России».

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что санкции Евросоюза, в том числе запрет на ввоз смартфонов и личных автомобилей для россиян, всегда были направлены против всех граждан РФ. По его словам, России необходимо ввести зеркальные меры в ответ на эти разъяснения.