Европейский министр признался в критике НАТО и надеждах на сближение с РФ Министр обороны Италии Крозетто заявил, что надеялся на сближение с Россией

Фото: nato/flickr.com

Глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто на своей странице в социальной сети заявил, что долгое время рассчитывал на сближение с Россией. Также в своем посте он признался, что многие подходы НАТО считал неоправданными, за что и подвергался критике. Министр при этом подчеркнул, что ошибался в указанных воззрениях.

У меня никогда не было предубеждений против России, наоборот. Меня даже критиковали за то, что я считал некоторые подходы НАТО неоправданными. Я надеялся на сближение России с Западом, — написал Крозетто.

Он подчеркнул, что ошибался. По словам главы ведомства, затем имела место «попытка поглотить другую страну».

Ранее Крозетто предполагал, что Третья мировая война может начаться, когда российские танки подойдут к границам Европы. Он призвал не допустить появления российской бронетехники в Киеве и вблизи границ Евросоюза.

В ответ на указанные высказывания и на слова о необходимости поставлять Киеву оружие заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал итальянского министра редким чудаком на букву «м».