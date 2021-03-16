Европа назвала главную ошибку в отношениях с Россией

Для того, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией, Европа не должна возводить преграды. Наоборот политикам стоит наводить мосты, чтобы устроить перезагрузку.
Такое мнение выразил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль,
Точки соприкосновения, на которые сегодня стоит обратить внимание Европе, — это вопросы климата и цифровизации, считает Ляйтль.
Австрийский президент Александер Ван дер Беллен до этого также заявлял, что санкции против России «причиняют всем вред», в итоге и Россия и ЕС получают «неудовлетворительную» экономическую ситуацию.
Отношения Москвы и Брюсселя были серьёзно подпорчены в 2014 году. Причиной тому стала ситуация на Украине и референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вернулся в состав России.
Ранее NEWS.ru писал, что глава крымского заксобрания Владимир Константинов заявил, что украинские власти не инвестировали в развитие Крыма, так как знали, что рано или поздно полуостров присоединится к России.