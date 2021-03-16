Европа назвала главную ошибку в отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/76d8190c-0d9b-11eb-bad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Для того, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией, Европа не должна возводить преграды. Наоборот политикам стоит наводить мосты, чтобы устроить перезагрузку.

Такое мнение выразил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль, пишет РИА Новости. В своей статье политик отметил, что одной из ошибок было вмешательство Европы в ситуацию с Украиной. ЕС должен был взять пример с Австрии и занять нейтральную позицию.

Точки соприкосновения, на которые сегодня стоит обратить внимание Европе, — это вопросы климата и цифровизации, считает Ляйтль.

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен до этого также заявлял, что санкции против России «причиняют всем вред», в итоге и Россия и ЕС получают «неудовлетворительную» экономическую ситуацию.

Отношения Москвы и Брюсселя были серьёзно подпорчены в 2014 году. Причиной тому стала ситуация на Украине и референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вернулся в состав России.

Ранее NEWS.ru писал, что глава крымского заксобрания Владимир Константинов заявил, что украинские власти не инвестировали в развитие Крыма, так как знали, что рано или поздно полуостров присоединится к России.