Еврокомиссия предложила странам ЕС отсрочить нефтяное эмбарго России Bloomberg: ЕК предложила отсрочить запрет на поставки нефти из РФ по нефтепроводу «Дружба»

Фото DanitaDelimont.com/Global Look Press

Предложение об отсрочке запрета на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» направила Еврокомиссия странам — членам Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Европейский союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу, чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций, — передает агентство.

Согласно данным источников Bloomberg, так называемое «пересмотренное предложение» было направлено Еврокомиссией правительствам стран ЕС в субботу, 28 мая. Предполагается, что оно позволит «пощадить» поставки по трубопроводу «Дружба».

Данное предложение также даст Венгрии время на поиски технического решения, удовлетворяющего её потребности и позволит решить проблемы других стран, не имеющих выхода к морю.

Ранее страны Евросоюза ввели пять пакетов санкций в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. В готовящемся шестом пакете предусматривается возможность отказа от российской нефти. Некоторые страны, в том числе Венгрия, блокируют этот пакет, опасаясь, что данный шаг негативно повлияет на их экономику.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в страны Европы. Он призвал к эмбарго на российскую нефть. По его словам, перекрытие нефтепровода «Дружба», который «остаётся символом российского империализма», может стать первым шагом.