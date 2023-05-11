Эстония может закрыть погранпереход с Россией В Эстонии рассмотрят вопрос о закрытии погранперехода с Россией на юго-востоке республики

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Эстония, возможно, закроет предназначенный для автомобильного сообщения пограничный переход «Койдула» на юго-востоке страны, передает «Интерфакс». Как заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, это может произойти после анализа автомобильного передвижения через эстонско-российскую границу, который должен завершиться до конца года.

Мы хотели бы получить эти анализы во второй половине этого года, и тогда можно будет смотреть, каковы эффекты и оправдано ли продолжать этот вопрос или нет. Решения пока нет, исследования только начинаются, — сказал он.

Он назвал причинами для вероятного закрытия перехода резкое сокращение числа пересечений границы, плохие отношения с Россией и экономию средств.

В январе МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответной мерой Москвы на решение Таллина о сокращении штата сотрудников посольства РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дипломатические отношения России с Эстонией и Латвией мертвыми. Он подчеркнул, что понизить их следовало давно, поскольку страны Балтии давно утратили самостоятельность.