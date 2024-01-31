ЕС предпочел экологии «оборонку» FT: ЕС сместил приоритет расходов с экологии на оборону

Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Винсент Ван Петегем

Евросоюз сократил расходы на экологию в пользу увеличения трат на оборону, заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем. По его словам, которые приводит Financial Times, фонд для стимулирования инноваций в экологической политике сократится с €10 млрд до €1,5 млрд. Эта разница и пойдет на финансирование военных проектов.

По словам чиновника, после пандемии COVID-19 «огромное внимание» было уделено зеленым и цифровым технологиям, но сейчас этот фокус «несколько смещается». Министр заявил, что новый акцент в расходах был сделан на стратегической автономии, конкурентоспособности и обороне.

Ранее газета Politico со ссылкой на несколько бывших и действующих военных чиновников сообщила, что Европе понадобится до 10 лет и крупные суммы денег, чтобы восстановить свою оборонную промышленность. Отмечается, что Старый Свет на протяжении многих лет недостаточно инвестировал в армию. Не повлиял на ситуацию и конфликт на Украине.

Между тем в среду, 31 января, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю напомнили об амбициозном обещании передать Украине один миллион снарядов. Он не стал комментировать этот вопрос, заявив, что ответит на него после неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза.