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Европа

ЕС и Украина призвали Россию выполнять Минские соглашения

20:55, 06 октября 2020 15
Владимир Зеленский (в центре) Владимир Зеленский (в центре) Фото: ZelenskyyUa/twitter.com

Представители Евросоюза и Украины на совместном саммите выразили озабоченность в связи с присутствием российской военной техники и персонала на территории Донбасса. Они призвали Москву выполнять Минские соглашения.

Мы отметили важность полного выполнения Минского соглашения всеми сторонами и подчеркнули российскую ответственность в этом вопросе. Мы приветствовали конструктивный подход Украины и призвали Россию соответствовать ему, — говорится в заявлении саммита.

Москву призвали «соответствовать» усилиям Киева в этом вопросе, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский получил заверения от политических лидеров Евросоюза, что санкции против России останутся в силе «до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

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