ЕС и Украина призвали Россию выполнять Минские соглашения

https://static.news.ru/photo/f8c0ac4c-0803-11eb-8660-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский (в центре) Фото: ZelenskyyUa/twitter.com

Представители Евросоюза и Украины на совместном саммите выразили озабоченность в связи с присутствием российской военной техники и персонала на территории Донбасса. Они призвали Москву выполнять Минские соглашения.

Мы отметили важность полного выполнения Минского соглашения всеми сторонами и подчеркнули российскую ответственность в этом вопросе. Мы приветствовали конструктивный подход Украины и призвали Россию соответствовать ему, — говорится в заявлении саммита.

Москву призвали «соответствовать» усилиям Киева в этом вопросе, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский получил заверения от политических лидеров Евросоюза, что санкции против России останутся в силе «до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».