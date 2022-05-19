Эрдоган: Турция не может отказаться от России и от российского газа

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал стратегическими отношения между Турцией и Россией. По его словам, Анкара не может разорвать отношения с Москвой, а также отказаться от поставок российского газа. В качестве примера сотрудничества двух стран он привёл в пример строительство первой в Турции АЭС «Аккую», которая должна заработать в 2023 году и в возведении которой принимает участие Росатом.

Мы получаем 50% объёмов природного газа из России. Для нас это стратегический вопрос и стратегические отношения. Мы не можем их разорвать, — сказал Эрдоган на встрече с молодёжью.

Президент Турции указал, что у него нет намерений разрывать отношения ни с российским лидером Владимиром Путиным, ни с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна, — отметил он.

Ранее обозреватель журнала National Interest Харун Карчик выразил мнение, что Турция не станет ссориться с Россией из-за ситуации на Украине. По его словам, Анкара не может позволить себе конфликт с Москвой из-за тесных экономических связей. Он указал, что на долю России приходится 45% поставок газа в Турцию, 17% — нефти и 70% — пшеницы. Не менее важен для Анкары и поток туристов из России.