ЕП запретит въезд в ЕС по выданным в новых регионах паспортам России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паспорт гражданина России на фоне флага Донецкой народной республики

В Европарламенте состоялось голосование за запрет на выдачу виз по российским паспортам, полученных гражданами в ЛНР, ДНР и Крыму. Аналогичная мера действует для тех, кто оформил документы на территории Абхазии и Южной Осетии. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

В целях обеспечения единой визовой политики и единого подхода к проверкам, которым подвергаются лица, пересекающие внешние границы, никакие российские документы, выданные на территории или лицам, проживающим в занятых Россией областях или территориях на Украине или на отколовшихся от Грузии территориях, не должны приниматься в качестве действительных документов, обеспечивающих выдачу визы и пересечение внешних границ, — говорится в принятом документе.

Известно, что за предложение проголосовал 531 депутат. Еще 7 парламентариев выступили против, а 34 — воздержались.

При этом в ЕП предложили сделать исключение для граждан России, «которые обладали российскими паспортами до начала выдачи соответствующих документов на этих территориях». Кроме того, под исключения могут попасть те, кто «был несовершеннолетним или официально недееспособным в момент выдачи документа».

Ранее Европарламент одобрил пакет поддержки Украины на сумму до €18 млрд в 2023 году. Глава ЕП Роберта Метсола заверила, что поддержка Киева со стороны Брюсселя только усиливается.