Эксперты ОБСЕ не смогли установить причину гибели мальчика в Донбассе

https://static.news.ru/photo/e555ad2a-991b-11eb-8fa5-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не смогла выяснить тип боеприпаса, убившего пятилетнего мальчика в населённом пункте Александровское на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики. Независимые наблюдатели 7 апреля посетили место ЧП, а также приехали в Енакиево для расследования.

Семья покойного ребёнка показала им медицинские документы, где сказано, что сын скончался второго апреля из-за взрывной травмы, а также множественных осколочных ранений. Кроме того, в тот же день почти в 6,5 метра к юго-западу от места инцидента представители ОБСЕ обнаружили воронку шириной 20 сантиметров.

Найдены и несколько отверстий, разбитые стёкла в окнах стены дома, говорится в документах ОБСЕ. Бабушка мальчика рассказала делегации, что также получила повреждения второго апреля и показала порез и синяк за ухом. Тем не менее установить боеприпас и орудие, сделавшее выстрел, всё равно не удалось.

Валентин Спринчак/ТАСС

О том, что пятилетний ребёнок погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством, стало известно 3 апреля. Ранения получила 67-летняя пенсионерка. Киевские власти попросили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ разобраться в обстоятельствах гибели несовершеннолетнего в Донбассе, смерть которого в самопровозглашённой Донецкой республике возложили на Киев. По мнению инициаторов обращения, в этой истории не всё сходится.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины посетил передовые позиции, где в последнее время зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Он решил приехать, чтобы лично поддержать у военнослужащих боевой дух. В ходе визита он лично оценил степень напряжённости в регионе и заявил о фактах провокаций по отношению к украинским военным. Глава государства утверждает, что со стороны самопровозглашённых республик ведутся прицельные обстрелы.