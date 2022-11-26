Эксперт по ФРГ объяснил, как Меркель потеряла доверие немцев Политолог Камкин: Меркель разрушила имидж ХДС

Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Ангела Меркель

Последние выборы в бундестаг были проиграны Христианско-демократическим союзом Германии (ХДС), что и свидетельствует об исчерпанном кредите доверия со стороны экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Так в разговоре с NEWS.ru объяснил настроения в немецком обществе ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Он также рассказал о самых заметных негативных моментах в правлении Меркель.

Во-первых, при ней власти заигрались в излишнюю политику гостеприимства, в политику открытых дверей для эмигрантов из стран третьего мира. Это очень сильно раздражало обывателя. Как раз феномен ультраправой АдГ («Альтернатива для Германии») является отражением антимиграционных и антимеркелевских настроений. Кроме того, Германия была фактическим «кошельком» ЕС. Поэтому, в частности, за долговые проблемы Греции платил немецкий налогоплательщик. В то же время Меркель убирала ярких и харизматичных персон из ХДС, опасаясь конкуренции внутри партии, — сказал Камкин.

Он отметил, что в объединении из-за этой политики не осталось никого, кроме «блеклой Меркель», от которой люди просто устали. Бывший канцлер, добавил эксперт, была хороша на своем посту в спокойные годы, но при столкновении с крупными вызовами обращалась к идеям конкурентов (например, продиктованному «зелеными» закрытию атомных станций). В итоге ХДС потеряла своеобразие, партия стала серой, потерялась та самая корневая повестка, которой объединение славилось прежде.

Меркель фактически разрушила имидж партии в угоду духу времени. После этого партия потеряла привлекательность для давних избирателей, — резюмировал специалист.

Ранее специалисты социологического института Civey провели опрос, в результате которого выяснилось, что 71% жителей Германии не хочет возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ. Исследование проводилось по заказу медиагруппы Funke. Желание, чтобы Меркель вернулась на прежний пост и возглавила государство, высказали 23% респондентов.