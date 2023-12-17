Инцидент с подрывом гранаты депутатом сельсовета в Закарпатье является предвестником скорого начала гражданской войны на Украине, заявил в бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, в первую очередь жертвами вооруженных конфликтов в обществе станут сотрудники военкоматов.

Сейчас будет все больше этих случаев (как в Закарпатье — NEWS.ru). <...>. Будет противоборство, оно уже начинается. <...>. Будут подрывать квартиры, дома военкомов, — сказал Соскин.