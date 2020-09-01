Экс-премьер Украины начал работать в ответвлении Атлантического совета США

https://static.news.ru/photo/79d5f89e-ec59-11ea-8ed7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Oleksiy Honcharuk/facebook.com

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук приступил к работе в организации Eurasia Center, которая стала ответвлением Атлантического совета США.

Атлантический совет Eurasia Center имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам как новый заслуженный сотрудник, — говорится в заявлении компании.

В компании отметили, что Гончарук, находясь на посту премьер-министра, возглавлял правительство, которое ориентировалось на реформы. На сайте организации говорится, что новый сотрудник является экспертом по проведению политической, фискальной и структурной реформ.

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team. — Eurasia Center (@ACEurasia) August 31, 2020

Гончарук возглавлял украинское правительство с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

Eurasia Center является организацией, которая специализируется на международных отношениях и аналитике.

Как ранее писал NEWS.ru, Гончарук уехал с Украины. Бывший председатель украинского правительства вылетел из аэропорта «Киев» в Жулянах в Лиссабон. Для этого бывший премьер решил воспользоваться услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air. Рейс был задержан на 40 минут. Общаться с журналистами он отказался, сказал лишь, что отправляется в отпуск.