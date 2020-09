Экс-премьер Украины начал работать в ответвлении Атлантического совета США

В компании отметили, что Гончарук, находясь на посту премьер-министра, возглавлял правительство, которое ориентировалось на реформы. На сайте организации говорится, что новый сотрудник является экспертом по проведению политической, фискальной и структурной реформ.

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team.