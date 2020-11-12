Экс-министр экономики Украины посоветовал гражданам инвестировать в Apple

https://static.news.ru/photo/1a7e1124-246c-11eb-a0df-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency

Украинцам следует вкладывать деньги в акции компании Apple, считает бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Бывший глава ведомства отметил, что украинцы могли бы зарабатывать на ценных бумагах, но для этого им не хватает финансовой грамотности.

Появились инструменты, которые позволяют инвестировать не только в депозиты, а и в ценные бумаги, в том числе и мировые. Например, вот телефон, айфон, в ценные бумаги Apple сегодня можете вложить, — сказал Милованов в эфире NewsOne.

Как отмечают «Известия», в то же время, по данным Госслужбы статистики Украины, за период карантинных ограничений во время пандемии коронавируса, с марта по август 2020 года, более 406 тысяч украинцев оформили статус безработного.

Как писал NEWS.ru, сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября 2020 года превысила 12 трлн рублей. За год она выросла на рекордные 28,3%, заявил банковский аналитик Максим Осадчий.