Экс-госсекретаря США Киссинджера включили в список врагов Украины

Генри Киссинджер / Фото Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер внесён в базу сайта «Миротворец». Ресурс включил 99-летнего политика в число соучастников «преступлений против Украины» после выступления на экономическом форуме в Давосе, сообщает РБК.

Киссинджер призвал руководство стран Запада отказаться от попыток нанести России поражение на Украине, а также уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой. По его словам, диалог должен начаться не позднее ближайших двух месяцев, иначе «начнутся потрясения и создастся напряжённость, преодолеть которые будет нелегко».

На Украине слова бывшего госсекретаря встретили в штыки. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «давосским паникёром». Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киссинджер готов пожертвовать его страной ради интересов Москвы.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Зеленского, назвал его молодым «петушком» и посоветовал прислушаться к умудрённому опытом «ястребу». Он также заявил, что условия украинской стороны о перемирии невыполнимы и «до идиотизма» категоричны.