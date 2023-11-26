Экономист рассказал, грозит ли Германии новая Великая депрессия Эксперт Беляев: в экономике Германии началась трудная вялотекущая депрессия

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Последние десятилетия экономика Германии существовала в определенном балансе — не показывала высоких темпов роста, но при этом неплохо себя чувствовала, сказал в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. Однако, отметил эксперт, сегодня экономика ФРГ перешла в стадию вялотекущей депрессии.

Произошел ряд обстоятельств, которые серьезно повлияли на ситуацию. Главная причина — это принятые против России санкции, в результате чего Германия получила наиболее ощутимый удар по линии энергоснабжения среди стран Европы. И именно потому что у ФРГ была самая крупная европейская экономика, она не смогла пережить последствий. Власти страны сделали грубый, серьезный просчет, либо по собственной воле, либо под диктовку США, — указал собеседник.

Кроме того, продолжил Беляев, ФРГ рассчитывала на то, что станет своего рода хабом по поставке газа в другие страны и получит от этого свою выгоду, но такого не случилось. Еще одним негативным фактором для немецкой экономики стала поддержка Украины, добавил эксперт. Он объяснил, что Берлин вынужден расходовать «живые» деньги, которые становятся дополнительной нагрузкой для экономики.

Если экономика на протяжении трех месяцев показывает отрицательные темпы роста, это можно назвать госкризисом. Но я бы охарактеризовал ситуацию в Германии вялотекущей депрессией, которую стране будет очень тяжело преодолеть, — резюмировал аналитик.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что с приходом к власти в Германии канцлера Олафа Шольца сформировалась обстановка, которая от него не зависит. По словам депутата, сейчас в стране невозможно принимать суверенные решения. В связи с этим Шольц и другие немецкие политики являются заложниками ситуации, в том числе бюджетного кризиса, с которым столкнулась Германия, отметил Новиков.