«Шольц — заложник ситуации»: депутат ГД о бюджетном кризисе в Германии Депутат Новиков назвал Шольца заложником в ситуации с бюджетным кризисом в ФРГ

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

С приходом к власти в Германии канцлера Олафа Шольца сформировалась обстановка, которая от него не зависит, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, сейчас в стране невозможно принимать суверенные решения. В связи с этим Шольц и другие немецкие политики являются заложниками ситуации, в том числе бюджетного кризиса, с которым столкнулась Германия, отметил депутат.

Мы находимся в том историческом периоде, когда за короткий промежуток времени все признаки суверенной политики в ФРГ были свернуты. С приходом Шольца к власти сформировалась определенная обстановка, которая напрямую от него даже не зависит. Как и другие немецкие политики, он является заложником той ситуации, когда в стране стало невозможно принимать суверенные действия, — объяснил Новиков.

Берлин следует антироссийскому пути вопреки собственным интересам, добавил он. Это не может не приводить к ухудшению экономической обстановки. Вскоре определенные всплески кризисов станут в Германии естественной вещью, считает депутат.

Пока не чувствуется, что внутри страны будут созданы такие коалиции, которые смогут без оглядки на Вашингтон проводить независимый курс, — заключил он.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что в бюджете ФРГ образовалась «дыра». По его словам, власти Германии ничего не могут с ней сделать, поэтому страна находится в состоянии серьезного кризиса.